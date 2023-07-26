الفريق أسامة ربيع: تأميم قناة السويس أعاد لمصر كرامتها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تأميم القناة أعاد لمصر كرامتها وسيادتها على القناة بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها.

وهنأ «ربيع» جموع العاملين بهيئة قناة السويس والشعب المصري بذكرى تأميم قناة السويس، قائلا في بيان صحفي: «نجدد العهد أمام الله والوطن لبذل أقصى الجهود لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، ورافدا مهما من روافد الدخل القومي لمصر».

قناة السويس: عبد الناصر أمهل محمود يونس 55 ساعة لتأميم الهيئة

ونشرت هيئة قناة السويس عددا تذكاريا احتفالا بالذكرى الـ67 لتأميم القناة، وأكدت خلاله أن الرئيس جمال عبد الناصر فور إصداره قرار بتعيين المهندس محمود يونس رئيسا للهيئة أمهله 55 ساعة لتنفيذ قرار التأميم.

وأشار إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر لم يستغرق الكثير من الوقت لاتخاذ قراره المهم في 21 يوليو عام 1956 ثالث أيام عيد الأضحي وقتها، واتخذ قراره بعد دراسة أبعاد الموقف الدولي، حيال تأميم القناة، واحتمالات التدخل العسكري، وجمع كافة البيانات عن قناة السويس وإدراتها.

محمود يونس رجل من طراز فريد

وأشار العدد التذكاري لـهيئة قناة السويس إلى أن المهندس محمود يونس كان يعمل حينها رئيس الهيئة المصرية للبترول، ووقع اختيارالرئيس جمال عبد الناصر عليه لما يتميز به من كفاءة عالية.

ولم يكن المهندس محمود يونس شخصا عاديا بل كان رجل دولة من الطراز الأول، ولقب برجل البترول الأول ومهندس قناة السويس ورجل المهام الصعبة.

واستعان الرئيس جمال عبد الناصر بـ يونس في العديد من المهام الاسثنائية كان أهمها رئاسة لجنة جرد قصور الملك، وإدارة قطاع البترول بعد ثورة يوليو والرئيس الأول لهيئة شؤون البترول ورئيس مجلس إدارة جميع الشركات.