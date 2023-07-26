ضبط 3 ماكينات صرف خبز و700 بطاقة تموينية في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 3 ماكينات صرف خبز و700 بطاقة تموينية في السوق السوداء، خلال حملات تموينية شنتها مديرية التموين بناء على تكليفات محافظ الشرقية، بعد ورود معلومات تفيد قيام أحد أصحاب المخابز بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية وعدد من ماكينات صرف الخبز الخاصة ببعض المخابز البلدية بهدف بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

المخابز المخالفة لإنتاج خبر ناقص الوزن

وتمكنت الحملة من تحرير 27 محضر إثبات حاله ضد أصحاب بعض المخابز المخالفة لإنتاج خبر نقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تحرير عدد 4 محاضر جنح مخالفة تعليمات ضد بعض اصحاب المخابز بناحية الجوسق ببلبيس لقيامهم بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.