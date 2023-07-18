«تموين كفر الشيخ»: ضبط 262 طن قمح قبل استخدامها في تصنيع الأعلاف

أكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، أن لجان التنسيق المشكلة من الرقابة التموينية بالمديرية، مع مباحث التموين، تعمل على مدار الساعة لضبط الاستخدام المخالف للقمح في غير الغرض المخصص له للطحن، مشيرا أنه تم ضبط 262 طن قمح مخالف حتى اليوم، وذلك قبل قيام بعض أصحاب المصانع وتجار القمح بخلطه مع الأعلاف التي يتم وضعها للأسماك والدواجن بالمخالفة.

حملات تموينية مستمرة

وأضاف «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية مستمرة في كفر الشيخ حتى يتم ضبط أي مخالفات لتخزين القمح لدى بعض التجار أو داخل مخازن المواطنين بكميات كبيرة، موضحاً أن القانون يعاقب محتكري السلع والحبوب الزراعية بالسجن والغرامة، وذلك حسب نوع وكمية المضبوطات.

غرفة عمليات مركزية

وأكد تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية التموين في مدينة كفر الشيخ، وذلك لمتابعة عمل وتوزيع تلك الحملات بشكل متعاقب سواء خلال فترات النهار، أو الليل، بهدف ضبط الاقماح المخالفة.