«الخارجية الروسية»: الرد القاسي خير سبيل لردع أي هجوم يستهدفنا بأسلحة محرمة دوليًا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أوكرانيا فشلت في تنفيذ هجومها المضاد ضد روسيا، مؤكدة أن بلادها تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية ضدها.

وأضافت «زاخاروفا» في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، ويجب على الشعوب الأمريكية والبريطانية أنَّ تدرك أنها تنزلق بشكل غير مباشر في تمويل الإرهاب الدولي.

أوكرانيا تكثف هجماتها على موسكو وشبه جزيرة القرم

أوضحت «زاخاروفا» أن أوكرانيا كثفت هجماتها على موسكو وشبه جزيرة القرم، مضيفة أن سياسيين من المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني طالبوا كييف بعدم استخدام الذخائر العنقودية، واعتبروها انتهاكًا للمعايير الإنسانية.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية، أنَّ الرد القاسي خير سبيل لردع أي هجوم أو استخدام لهذه الأسلحة المحرمة دوليًا، فحجم الأموال المقدمة لكييف كبير جدًا لتحقيق الأجندة الأمريكية ضد روسيا.