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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تعلن تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود

كتب:

يارا أشرف
01:30 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ سفينة تابعة لأسطولها في البحر الأسود دمرت زورقين مسيرين أوكرانيين، حاولا مهاجمتها الليلة الماضية، حسب ما ذكرت «القاهرة الإخبارية» عن «رويترز».

وذكرت الوزارة، أنّ سفينة الدورية «سيرجي كوتوف»، كانت تراقب الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود في ذلك الوقت، موضحة أنّ السفينة أطلقت النيران على الزورقين المسيرين ودمرتهما دون سقوط ضحايا.

 

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بقلم يارا أشرف