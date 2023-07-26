أسماء الفائزين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة بالشرقية

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، التصفيات النهائية على مستوى المنطقة، لمسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث على التوالى الأسبوع الماضى، وسط متابعة جادة وإشراف مباشر عبر أيام انعقاد التصفيات.

واشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى أن المسابقة أسفرت النتائج النهائية عن فوز كلا من:

- رفيدة محمود محمد، معهد فتيات عاطف عبد الدايم الابتدائي إدارة العاشر من رمضان عن الفئة الأولى.

- عبد الرحمن محمود محمد السعيد،

معهد العاشر الابتدائي النموذجي، إدارة العاشر من رمضان عن الفئة الثانية.

- يمنى محمد أحمد عبد الحق، معهد فتيات عمر بن العاص الإعدادي، إدارة كفر صقر عن الفئة الثالثة.

- سارة محمد مصطفى عبد العال، معهد فتيات فاقوس الإعدادي الثانوي إداره فاقوس عن الفئة الرابعة.

ومن المقرر في وقت لاحق عقد التصفيات الختامية للطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية.