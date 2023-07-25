أستاذ بجامعة الأزهر لـ«قناة الناس»: الافتقار إلى الله من أهم قواعد العبودية

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنَّ الافتقار إلى الله من أهم قواعد العبودية وذلك وفقا لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال رسول الله «رب أشعث أغبر ذي تمرين تنبوا عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره»، أي لا يراه الناس في أعينهم ذا مكانة أو مقدار.

«مهنا» يوضح أهمية القيم والأخلاق للإنسان

وأضاف «مهنا» خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الشيخ عبد الواحد يحيى كتب للغرب عن أهمية القيم والأخلاق وأنَّ ما وصلوا إليه ليس منتهى العلم وبجانب عالم الشهادة هناك عالم آخر هو «الغيب» ولا يمكن اختزال الوجود في أطر حسية بحتة وبجانب المنهج التجريبي الحسي هناك التجربة الروحية ومع العقل هناك القلب.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، «تحدث الشيخ عبد الواحد عن السلوك ولكن بلغتهم وفكرهم وأنَّ الإنسان يصبح مثل دودة القز في مرحلة ما تتشرنق حول ذاتها ولو تركت نفسها لداستها الأقدام فالانعزال هنا والخمود وربما دفن الذات لفترة يوصلها إلى أن تصير فيما بعد «فراشة» ترفرف بجناحين بعد أن خرقت الشرنقة».