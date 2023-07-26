«التعليم العالي»: توقيع اتفاقية تدريب مشترك بين جامعتي الإسكندرية و«إيست لندن»

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، والتي بدأت ببرنامج التدريب والأداء الرياضي، في إطار تنفيذ مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية للجامعات المصرية.

وقع الإطار التنفيذي، بمقر جامعة الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي جامعة إيست لندن البريطانية.

تنمية الاقتصاد الوطني تحتاج لتطوير التعليم

أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، للارتقاء بجودة العملية التعليمية بالجامعات المصرية، والوصول إلى المستويات العالمية؛ لضمان توفير تعليم بجودة عالمية للطلاب، والارتقاء بمستوى الجامعات الوطنية، لافتًا إلى أن التعاون مع جامعة إيست لندن يساهم في تطوير البرامج الدراسية والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية بالجامعة، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية وجود الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية لخدمة المجتمع والمُساهمة في تحقيق تنمية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أحد أهم مبادىء وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي بدأت الجامعات المصرية في تنفيذها منذ إطلاقها في مارس الماضي، مشيدًا بالشراكة التي تم توقيعها بين ممثل المجتمع الرياضي، وهو مؤسسة وست هام يونايتد الإنجليزية التي تربطها شراكة مع الشريك الأكاديمي جامعة إيست لندن، المتعاون مع جامعتي الإسكندرية الحكومية والإسكندرية الأهلية في «برنامج التدريب والأداء الرياضي»، الذي يمثل البداية لهذا التعاون بهدف المساهمة في إعداد خريجين مؤهلين في هذا البرنامج لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

إنشاء مجموعة من الدرجات العلمية

أشار الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة، والدرجات المشتركة التي تدعم رؤية مصر 2030، والمُرتبطة بالبرامج ذات الصلة بالصناعة وبرامج الابتكار التي من شأنها تحقيق تنافسية التعليم، خاصة في جامعة الإسكندرية الأهلية، وتوفير فرص للطلاب في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتعاون أيضًا من خلال المشاريع البحثية المُشتركة والإشراف العلمي المُشترك، وتبادل الأساتذة بين الجامعتين.

وأعرب الدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن البريطانية عن سعادته بتواجده في جامعة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية تمر بفترة متميزة من خلال تعاونها مع كُبرى الجامعات العالمية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة وبرامج مشتركة مع تلك الجامعات، مؤكدًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية في عدة مجالات أكاديمية أخرى، لافتًا إلى أن جامعة إيست لندن البريطانية لديها ذات الرؤية الاستراتيجية في تدويل التعليم، والتعاون مع الجامعات الدولية الأخرى، مشيرًا إلى أن «برنامج التدريب والأداء الرياضي» جرى تطويره من قبل جامعة إيست لندن، بالتعاون مع مؤسسة وست هام يونايتد الإنجليزية، ذراع التواصل المجتمعي لنادي وست هام يونايتد لكرة القدم بطل دوري المؤتمر الأوروبي.

الجامعات البريطانية

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الخشن المدير الأكاديمي لجامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وعدد من قيادات جامعة الإسكندرية، وحضر من الجانب البريطاني الدكتور بول مارشال نائب رئيس الجامعة للشئون المهنية وريادة الأعمال، والدكتور ديفيد ماكروري الأستاذ المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة الدولية، والدكتور ستيورات بروس لو، رئيس قسم التربية الرياضية بجامعة إيست لندن، وفويل، مدير البرامج في مؤسسة وست هام يونايتد.

يذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من جامعة إيست لندن التي تعُد من الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا بالمملكة المتحدة وفي التصنيفات الدولية، لعدد من الجامعات المصرية لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، خاصة جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة الجديدة، الإسكندرية، الإسكندرية الأهلية، مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة) وذلك بالتنسيق مع المكتب الثقافي للمصري بلندن.