أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية لارتفاع الأموج بالقطاع الغربي، وبلغت درجة الحرارة اليوم 35 درجة، أما في القطاع الشرقي لشواطئ الإسكدنرية جرى رفع الرايات الصفراء والخضراء.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن» أن الإدارة تتابع حالة البحر أولاً بأول مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعلى أساسها يجرى رفع الرايات حسب كل شاطئ.

الحفاظ على أرواح المصطافين

وأوضح أنه جرى التنبيه على مستأجري الشواطئ بالالتزام بوضع الراية المناسبة لحالة البحر، والالتزام بتعليمات كل لون راية سواء بالسماح بنزول البحر مع توخي الحذر أو النزول بأمان أو منع الننزول.

ويتابع مشرفي الإدارة تنفيذ هذة التعليمات للحفاظ على أرواح المصطافين وعلى المصطافين الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يلقيها مسئولوا الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظا على أرواحهم.