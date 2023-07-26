تقديم خدمات طبية مجانية لـ98 مريضا في كفر الشيخ

نظت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 98 مريضا ضمن الأولى بالرعاية بقرى الصافية وكفر العرب والكشلة مركز دسوق وعزبة مبارك والبنزينة مركز مطوبس ومدينة بلطيم بمركز بلطيم، ونشرت والمنشية الكبرى مركز قلين.

دعم الجمعيات الأهلية والقوافل الطبية

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في محافظة كفرالشيخ توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إن تنظيم القافلة جاء بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، وسمعيات، وجراحة عامة، وأطفال، وباطنة، ومسالك»، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

فحوصات طبية والعلاج بالمجان

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان في كفر الشيخ أنه جرى إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.