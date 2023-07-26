سر أفيش فيلم أشعل الخلاف بين نور الشريف ومحمد خان

7 سنوات مّرت على ذكرى وفاة المخرج محمد خان، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 2016، بعد مشوار فني بدأ فيه عمله الاحترافي في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتعامل مع كبار النجوم وقتها أبرزهم أحمد زكي، نور الشريف، عادل إمام، نجلاء فتحي، فريد شوقي، محمود ياسين، كما تعامل مع نجوم الشباب مثل ياسمين رئيس، هنا شيحة.

كانت البداية الحقيقية للمخرج محمد خان بشكل احترافي وذلك بعد فترة من العمل مساعدًا لعدد من المخرجين، من خلال فيلم ضربة شمس عام 1980 بطولة نور الشريف، نورا، ليلى فوزي، لتدب الخلافات فيما بعد بين «الشريف» و«خان»، حيث أشار الأخير خلال لقاء تليفزيوني نادر أنه لم يكن خلافًا بالمعنى المتعارف عليه، خصوصًا وأن التعاون الفني بينهما تكرر في فيلم الرغبة، وشاركته البطولة مديحة كامل.

7 سنوات على ذكرى وفاة محمد خان

وأوضح الراحل محمد خان، أن فيلم سواق الأتوبيس الذي عرض عام 1982 من إخراج عاطف الطيب، وهي قصته أما السيناريو والحوار لبشير الديك، يعد من أفضل الأفلام التي تعاون فيها مع نور الشريف، مشيرًا إلى أن سبب عدم تكرار التعاون مرة أخرى، لعدم وجود موضوعًا قويًا يجمعهما: «كان نفسنا نعمل موضوع نسميه شمس الخريف منبثق عن فيلم ضربة شمس، بعدما تقدم في العمر، وده كان مشروع من زمان، ولكن لم تأت الفرصة لتنفيذه، وبالتالي مفيش أي خلاف بيني وبين نور الشريف».

فيلم ضربة شمس أول عمل احترافي لمحمد خان

من جانبه سرد الفنان الراحل نور الشريف، خلال لقاء تليفزيوني سبب الخلاف بينه ومحمد خان، والتأكيد على أن الأمر يعود لشيء بسيط مع أول فيلم يجمعهما، ليتم تدارك الأمر وتعاونا مرة أخرى، مضيفًا: «الفترة التي عاشها محمد خان في إنجلترا، جعلت سلوكه خواجة شوية، قال يعني أتحت لك الفرصة بإنتاج فيلم ضربة شمس بفلوسي وأحسن دعاية، ولكن خرج أفيش بدون ذكر اسمه باعتباره المخرج، ودون أن يعاتبني أرسل لي برقية تحمل تهديدًا».

تابع نور الشريف: «أنا شعرت بالجنون، قولت طب كان يرفع سماعة التليفون ويكلمني ولو قولتله حصل سوء نية، يبقى نتخانق ويرفع قضية وقتها، لكن ليس من المعقول أن أقوم بجولة لمراقبة جميع الأفيشات وأشوف اسم المخرج موجود ولا لاء»، موضحًا أن هذا الموقف خلق بينهما حساسية «بسيطة» وقتها، ولكن بعدها مباشرة قدمنا سويًا فيلم الرغبة، مضيفًا: أحمل لمحمد خان كل الحب والود.