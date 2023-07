«Barbie» يدخل قائمة الـ TOP 10 لأعلى أفلام تحقيقا للإيرادات في 2023

نجح فيلم «Barbie» إخراج جريتا جروينج في دخول قائمة الـ TOP10 لأعلى أفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023، ليأتي في المركز التاسع في القائمة وذلك بعد ما حقق الفيلم إيرادات بلغت 382.4 مليون دولار بعد 4 أيام فقط من العرض في السينمات حول العالم، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تغلب فيلم «Barbie» على فيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» الذي تراجع إلى المركز العاشر بقائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، محققا 373 مليون دولار خلال 13 يوما في دور العرض السينمائي حول العالم.

«The Super Mario Bros. Movie» الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023

وتتسع قائمة الـ TOP10 لأعلى أفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023، لتشمل في المركز الأول فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» محققا مليارا و348 مليون دولار، وفي المركز الثاني جاء فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» محققا 844 مليون دولار، أما المركز الثالث لفيلم «Fast X» محققا 704 ملايين دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة بالحاسوب «Spider-Man: Across the Spider-Verse» في المركز الرابع محققا 676 مليون دولار، أما المركز الخامس من نصيب فيلم «The Little Mermaid» بـ 560 مليون دولار، يليه فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» بـ 476 مليون دولار.وفي المركز السابع جاء فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» بإيرادات بلغت 427 مليون دولار، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثامن «John Wick: Chapter 4» الذي حقق 426 مليون دولار.