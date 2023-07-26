فيلم «Barbie» يحقق 400 مليون دولار بعد 4 أيام من طرحه في السينمات

يواصل فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج، تصدر إيرادات شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، لليوم الرابع على التوالي محققا 26 مليون دولار في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ188 مليون دولار و400 مليون دولار عالميا، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم «Barbie» في أول أيامه في دور العرض السينمائي إيرادات بلغت 70.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني بلغت الإيرادات نحو 47.8 مليون دولار، وفي اليوم الثالث 43.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 26 مليون دولار في يومه الرابع.

فيلم «Barbie» في المركز التاسع بقائمة الأفلام الأعلى إيراد في 2023

واقتربت إيرادات فيلم «Barbie» العالمية من كسر حاجز الـ400 مليون دولار، حيث حقق الفيلم في السوق الخارجي لـ 194.3 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 382.4 مليون دولار، وأصبح الفيلم في المركز التاسع في قائمة أعلى الأفلام إيراد في 2023 وذلك بعد 4 أيام فقط في دور العرض السينمائي حول العالم.

يذكر أن الفيلم من بطولة مارجوت روبي في دور «باربي»، وريان جوسلينج في دور«كين»، بجانب كلا من أمريكا فيريرا، كيت ماكينون، إيسا راي، ريا بيرلمان، وويل فيريل.