إيمي شومر تكشف سبب اعتذراها عن فيلم «Barbie»

خرجت النجمة الأمريكية إيمي شومر عن صمتها للمرة الأولى لإبداء رأيها في فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جروينج، والتي كانت المرشحة الأولى لأداء دور الدمية «باربي» منذ 6 سنوات، قبل أن يذهب الدور لبطلته الحالية مارجوت روبي، قائلا: «لقد استمتعت بحقا بفيلم Barbie وOppenheimer».

وتابعت إيمي شومر في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، «لكنني أعتقد أنه كان علي أن ألعب دور إيميلي بلانت»، في إشارة إلى الدور الذي قدمته «برنت» في فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان، حيث قدمت شخصية كاثرين أوبنهايمر زوجة العالم روبرت أوبنهايمر، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

إيمي شومر عن اعتذارها عن فيلم «Barbie»: اختلافات إبداعية

وتصدرت «شومر» عناوين المواقع والمجلات الفنية الفترة الماضية للحديث عن سبب تراجعها عن بطولة فيلم «Barbie» خلال مرحلة تطويره الأولى في 2017، وعن سبب ابتعادها قالت الممثلة الأمريكية في لقاء مع أندي كوهين، «لقد كانت مجرد اختلافات إبداعية».

وتابعت: «من المؤكد أنهم لا يريدون القيام بذلك بالطريقة التي أردت القيام بها، وهي الطريقة الوحيدة التي كنت مهتمًا بها»، مضيفة: «هناك فريق جديد وراء الفيلم، ويبدو أنه نسوي للغاية ورائع.. لذلك سأرى الفيلم».

«Barbie» يكسر الرقم القياسي في شباك التذاكر 2023

وصل فيلم «Barbie» إلى المركز الأول في شباك التذاكر، حيث حقق 155 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى من مبيعات التذاكر المحلية، وهو رقم قياسي لم يحقق فيلم من إخراج نسائي من قبل، كما تعتبر إيرادات افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع هي الأعلى في 2023 حتى الآن، بينما وصلت إيراداته الكلية على مستوى العالم لـ 337 مليون دولار.