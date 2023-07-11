طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا.. اعرف الشروط والخطوات

يقدم الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية خدمات عدة للمواطنين لاستخراج المستندات الرسمية من المنزل دون الذهاب إلى الجهات الحكومية، في خطوات بسيطة من باب التسهيل على المواطن، وتوفير الوقت والجهد، ومنع التزاحم وإهدار المال.

خطوات استخراج البطاقة الشخصية إلكترونيًا

ومن بين هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني، استخراج بطاقة الرقم القومي من منزلك، وفي السطور التالية نوّضح الخطوات:

- الدخول إلى موقع قطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

- تسجيل بيانات مقدم الطلب.

- اختيار طريقة دفع الرسوم المطلوبة.

- الضغط على كلمة «الموافقة».

شرط إصدار المستندات الشخصية عبر الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية أنّ إصدار المستندات الشخصية عبر الموقع الإلكتروني يُشترط أن يكون المستند المطلوب لمقدم الطلب نفسه مع توافر شرط مطابقة التعليمات الواردة في الإرشادات الخاص بالمهنة أو الوظيفة.

وأكد قانون الأحوال المدنية إلزام كل من يبلغ سن 16 سنة أن يستخرج بطاقة رقم قومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية على أن يقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل أقامته.

الوقت المستغرق لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يستغرق طلب بطاقة الرقم القومي في الحالة العادية 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، كما يوجد خيار استخراج البطاقة الشخصية المستعجلة، حيث تقوم بطلب استمارة مستعجل وتملؤها، وتحضر البيانات المطلوبة بحسب نوع الإجراء كما تبين، ويستغرق 72 ساعة.