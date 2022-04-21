فنان على كرسي المذيع.. نجوى إبراهيم و«بقلظ» أشهر ثنائي في برامج الأطفال

نجوى إبراهيم أو كما عُرفت بـ«ماما نجوى» دخلت الفن من أوسع أبوابه، موهبة اقتنع بها الجميع فهي فنانة متعددة المواهب، كما أنها الإعلامية صاحبة أنجح البرامج التلفزيونية، وهي الفنانة صاحبة الأفلام في فترة السبعينيات والثمانينات، وكانت ولازالت محبوبة من الصغار قبل الكبار، لذلك استحقت لقب ماما نجوى عن جدارة.

أشهر برامج المنوعات والمسابقات والأطفال

نجوى إبراهيم، صاحبة الموهبة الكبيرة التي تألقت من خلالها سواء كمذيعة أو كممثلة، لتقدم للمشاهد أشهر برامج للمنوعات والمسابقات والأطفال والمرأة في تاريخ شاشة التلفزيون المصري.

وتعد نجوى إبراهيم من الفنانات اللائي جلسن على كرسي المذيع، ومن البرامج الناجحة التي قدمتها «على الهواء»، و«6 على 6» و«اخترنا لك»، و«فكر ثواني واكسب دقايق»، و«كلاكيت».

وتألقت في برنامج «عصافير الجنة» الذي قدمته خلفا للمذيعة سلوى حجازي، وشهد ميلاد شخصية «بقلظ»، وهو عبارة عن أرواجوز خشبي صوته حاد، شارك «ماما نجوى» في تعليم ملايين الأطفال حول الوطن العربي، لتتذكره الأجيال المتعاقبة حتى وقتنا هذا.

الشخصية الحقيقية لـ «بقلظ»

وبعد مرور السنين جرى الكشف عن شخصية «بقلظ»، حيث تبين أنه صوت الفنان سيد عزمي، ليكون هذا الممثل أحد الأعمدة الرئيسية للبرنامج، ولكن لا أحد كان يعرف شخصيته الحقيقية إلا مؤخرًا.

وقالت الفنانة نجوى إبراهيم إن فكرة «بقلظ» ترجع للموسيقار الكبير شوقي حجاب، وطلب منه المخرج محمود رحمي بأن يشبه شكل «بقلظ» الأراجوز، ويكون دمه خفيف، كاشفة أن حديثها مع «بقلظ» في البرنامج لم يكن معدًا مسبقًا وفق «سكريبت»، ولكن الحديث بينهما كان تلقائي، وذلك بحسب لقاء لها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع حينها على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

ومن بين الموضوعات التي تناولها برنامج «صباح الخير» التي قدمتها نجوى إبراهيم و«بقلظ» كانت حلقة عن الأدب، حيث قدم نصائح للأطفال للتعامل بأدب مع المحيطين، كما سرد مواقف معه تعامل بها بأدب مع الآخرين.