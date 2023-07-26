تفاصيل ختام فعاليات الدورة 37 من مهرجان جرش الأردني

يستعد ثنائي العود، دينا عبدالحميد، وغسان اليوسف، لإحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون المقام في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان والتي تحمل شعار «ويستمر الفرح».

تفاصيل ختام فعاليات مهرجان الجرش بدورته الـ 37

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة مساء السبت 5 أغسطس على المسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي، حيث أعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن مجموعة متنوعة من المؤلفات الشرقية، وباقة من أشهر أعمالهم الموسيقية.

محطات في حياة غسان اليوسف وزوجته

يذكر أنّ الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبدالحميد، أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، وشاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان في المغرب، ومعهد الموسيقى بإسطنبول، مهرجان العود الدولي الذى أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية.

كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري، وأخيرا شاركا في ختام فعاليات مهرجان العود بالريا، وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر.