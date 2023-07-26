شعبة الدواجن: استقرار الأسعار بالأسواق اليوم.. وتوقعات بالتراجع قريبا

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ أسعار الدواجن في كافة الأسواق المصرية لم تشهد أي تغير منذ أمس الثلاثاء في ظل أن الفترة الماضية سجلت كافة الأنواع انخفاضا ملحوظا وصل إلى 55 جنيها بالنسبة للدجاج الأبيض.

أسباب تراجع واستقرار الدواجن

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك عده أسباب لانخفاض أسعار الدواجن منها تراجع القوة الشرائية من جانب المواطنين وخاصة الشهر الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء، فيما أدت ارتفاعات درجات الحرارة حالياً في هبوط الأسعار، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار الأعلاف مما ساهم في خفض الأسعار أيضا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أن سبب استقرار أسعار الدواجن اليوم وأمس في الأسواق التوازن القائم بين العرض والطلب، كما أن هناك توقعات بتراجع الأسعار مره أخري خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

كما استعرض سامح السيد أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، إذ يتراوح سعر الدجاج الأبيض ما بين 55 و57 جنيها في المزرعة، وتباع داخل محلات الطيور الحية ما بين 66 و67 جنيها فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 102 جنيه أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي 110 جنيهات.

وبالنسبة لسعر كيلو البانية يتراوح ما بين 165 و175 جنيها فيما يتراوح كيلو الشيش طاووق اليوم ما بين 150 و165 جنيها ويبلغ سعر كيلو الأوراك 95 جنيها.