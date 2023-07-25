تراجع أسعار الفراخ البلدي في الأسواق.. الكيلو بـ115 جنيها

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ أسعار الفراخ البلدي تشهد الفترة الحالية تراجعاً ملحوظاً في ظل أنَّ كل أنواع الدواجن تسجل انخفاضًا تلك الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ أحد أسباب تراجع أسعار الفراخ البلدي في الأسواق المصرية انخفاض القوة الشرائية والاقبال على شراء الدواجن البيضاء في ظل أن هناك توقعات باستمرار تراجع الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار الفراخ البلدي

وتابع أنَّ سعر الفراخ البلدي يتراوح في الأسواق ما بين 97 و99 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 110 و115 جنيهًا.

أسعار الدواجن في الأسواق

كما يتراوح سعر الدجاج الأبيض أرض مزرعة ما بين 54 و55 جنيهًا والتنفيذ الفعلي يتراوح ما بين 64 و65 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 150 و165 جنيهًا وكيلو البانيه ما بين 165 و175 جنيهًا.