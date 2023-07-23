انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم 13 جنيها.. بكم سعر الكيلو؟

واصل سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 23-7-2023 تراجعه بشكل كبير، وسجل الكيلو نحو 54 جنيها تسليم أرض المزرعة، ليباع للمواطنين والمستهلك النهائي في حدود 61 لـ62 جنيها حسب المنطقة، وفق ما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف السيد، أنّ العشرة إيام الماضية شهدت تراجعا كبيرة في أسعار الدواجن البيضاء، بقيمة 13 جنيها للكيلو، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم نحو 54 جنيها تسليم أرض المزرعة، مقابل 67 جنيها قبل 10 أيام، بتراجع نحو 13 جنيها للكيلو.

أسعار الرومي الیوم

واستقرت أسعار الرومي اليوم الأحد 23-7-2023، وسجل كتكوت الرومي البوروني عمر يوم نحو 10 جنيهات، تسليم أرض المزرعة، ليباع للمربى في حدود 12 جنيها.

أسعار البط الیوم

وشهدت أسعار البط اليوم الأحد 23-7-2023 استقرار كبيرا، وسجل سعر البط المسكوني عمر يوم نحو 23.50 جنيه، وسجل البط المولار عمر يوم نحو 19 جنيها، والبط الفرنساوي تسمين نحو 15 جنيها.

أسباب تراجع سعر الفراخ اليوم

وأكد السيد، أنّ سعر الفراخ البيضاء اليوم تراجع، ليثبت عند هذا السعر، ويُتوقع أن يستمر هذا الثبات حتى نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، موضحا أنّ استقرار الدواجن حاليا يرجع إلى التراجع الملحوظ في أسعار الأعلاف، وتراجع الطلب وزيادة العرض، فضلا عن أنّ أصحاب المزارع والمربين عرضوا الدواجن بشكل كبير خوفا من ارتفاع درجات الحرارة، التي تتسبب في نفوق الدواجن.