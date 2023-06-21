استقرار أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-6-2023 في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-6-2023 في الأسواق والمحلات استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 67 و68 جنيهًا في أرض المزرعة، بحسب بيانات بورصة الدواجن، وسمير فؤاد عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-6-2023 في الأسواق والمحلات، بالنسبة للفراخ الساسو بـ83 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، بين 67 و68 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بين 72 و74 جنيهًا حسب المنطقة، بحسب عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أسعار مشتقات الدواجن

وعن سعر كيلو الفراخ البانيه فتراوح بين 165 و175 جنيهًا، والشيش طاووق بين 155 جنيهًا و165 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم، تراوح البلدي بين 5.25 و6.25 جنيه، والكتكوت الهجين بين 6.5 و7.5 جنيه، والجيل الثاني بين 7.5 و8.5 جنيه، والروزي بيور نفس السعر، والأبيض بين 5.5 و5.75 جنيه والساسو البيور بين 10 و11 جنيهًا، والساسو بين 9 و10 جنيهات.