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تحرير 201 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:04 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
غلق محلات _ صورة أرشيفية

غلق محلات _ صورة أرشيفية

حرر رجال الشرطة، 201 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تحرير 201 مخالفة للمحلات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 201 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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