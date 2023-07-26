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فتح باب التظلم على نتائج شعبة «اللغة العربية» بكلية الدراسات الإسلامية للبنات

كتب:

مصطفى عنز
02:44 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بمحافظة بكفر الشيخ فتح باب تظلمات نتيجة شعبة «اللغة العربية» للعام الدراسي الجاري، وحتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، داخل أروقة الكلية وعلى موقعها الإلكتروني.

فتح باب التظلم على نتائج شعبة «اللغة العربية» بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

ووفقا لبيان صادر عن الكلية فإنّه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة العام الدراسي 2022 - 2023 للفرق الآتية:

- الفرقة الأولي شعبة «اللغة العربية».

- الفرقة الثانية شعبة «اللغة العربية».

- الفرقة الثالثة شعبة «اللغة العربية».

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

تقدم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».

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