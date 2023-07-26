4 قوافل علاجية لدعم 380 مريضا من غير القادرين بسوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج مع جمعية الأورمان في تنظيم 4 قوافل طبية للكشف عن 380 مريضا بقرى مراكز محافظة سوهاج، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توقيع الكشف الطبي على 140 مستفيدا

وأكد رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج أن القافلة الأولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 140 مستفيدا بقرى بني حميل وبرخيل مركز البلينا وقرى بني واصل وسفلاق ونجع حامد والعواميه مركز ساقلته، والقافلة الثانية استهدفت 86 مستفيدا بقرى بلصفورة وتونس والشيخ مكرم وسعد الله بمركز سوهاج وقرى شطوره والقبيصات بمركز طهطا، أما القافلة الثالثة استهدفت 154 مستفيدا بقرية كوم اشقاو مركز طما وقرى الاحايوه وشرق والكولا مركز أخميم.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وتضمنت القوافل الطبية الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك.