«تضامن سوهاج»: سفر الفوج الأول من حجاج المحافظة اليوم

غادر الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام بسوهاج، اليوم، إلى مدينة الأقصر، لاستقلال طائرة الساعة السابعة مساء من مطار الأقصر المتوجهة إلى الأراضي المقدسة بالسعودية، لتأدية مراسم الحج لهذا العام.

فوج الحجاج الأول يغادر سوهاج

وقال رأفت السمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفوج الأول من حجاج محافظة سوهاج تحرك الجزء الأول منه في الساعة العاشرة صباح اليوم من ميدان الشبان المسلمين، متجها إلى محافظة الأقصر للسفر بطائرة الساعة 7 مساءً من مطار الأقصر، حيث يجب أن يكون في المطار قبل السفر بـ5 ساعات، فضلا عن وقت طريق السفر بين المحافظتين، والذي يتراوح من 3 لـ4 ساعات.

سفر الجزء الثاني من الفوج الأول

وأكد «السمان» أن الجزء الثاني من الوفد الأول لحجاج محافظة سوهاج يتحرك من ميدان الشبان المسلمين بسوهاج الساعة 4 مساءً إلى مطار الأقصر، ليستقل طائرة الثانية صباحا.

228 حاجا يغادرون سوهاج لأداء الحج

وكشف «السمان» أن عدد حجاج محافظة سوهاج لهذا العام 228 حاجا، ويسافرون تباعا بداية من اليوم.