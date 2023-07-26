محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بمناسبة تجديد الثقة له واستمراره بالعمل مديرا لأمن سوهاج، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية.

الأمن والأمان أساس تحقيق التنمية الشاملة

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح، مؤكدا التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع مديرية أمن سوهاج لخدمة المواطن السوهاجي، لافتا إلى أن تحقيق الأمن والأمان هو أساس تحقيق التنمية الشاملة.