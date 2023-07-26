رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة

كتب:

فهد فكري بلوم
02:34 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
اللواء محمد عبد المنعم شرباش

اللواء محمد عبد المنعم شرباش

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بمناسبة تجديد الثقة له واستمراره بالعمل مديرا لأمن سوهاج، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية.

الأمن والأمان أساس تحقيق التنمية الشاملة

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح، مؤكدا التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع مديرية أمن سوهاج لخدمة المواطن السوهاجي، لافتا إلى أن تحقيق الأمن والأمان هو أساس تحقيق التنمية الشاملة.

اقرأ المزيد:

حركة تنقلات الشرطة 2023.. اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن القاهرة

حركة تنقلات الشرطة 2023.. من هو اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث الجيزة؟

حركة تنقلات الشرطة 2023.. أسماء مديري الأمن الجدد بالمحافظات

حركة تنقلات الشرطة 2023.. من هو اللواء محمود أبو عمرة مدير الأمن العام؟
بقلم فهد فكري بلوم