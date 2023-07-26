حركة تنقلات الشرطة 2023.. من هو اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث الجيزة؟

أعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات الشرطة 2023، بعدما اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات بهدف مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي من أجل مواجهة التحديات الأمنية.

من هو اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة؟

وشملت الحركة تجديد الثقة في اللواء محمد الشرقاوى مديرًا لمباحث الجيزة، والذى يعد واحدًا من القيادات الأمنية البارعة في مديرية أمن الجيزة، ولسنوات طويلة كان له بصمات واضحة في العمل الأمني بالمحافظة، وتمكن من كشف غموض العديد من الوقائع في مختلف مناطق المحافظة.

السيرة الذاتية للواء محمد الشرقاوي

تدرج اللواء محمد الشرقاوي في المناصب الشرطية، فعمل بقسم شرطة السيدة زينب وترقى إلى منصب رئيس مباحث القسم، وتم بعدها تصعيده مفتشًا لمباحث فرقة غرب القاهرة، وبعدها شغل منصب رئيس قطاع الجنوب وقطاع الغرب، ومن تميزه في عمله شغل منصب مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، حتى صدر قرارًا بتعيينه نائب لمدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة.

وبعدها شغل منصب مدير لإدارة المباحث في قطاع السياحة وبعدها تعيينه مدير لمباحث الجيزة، وأخيرًا أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرار بتجديد الثقة به مديرًا لمباحث الجيزة.