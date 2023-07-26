حركة تنقلات الشرطة 2023.. اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن القاهرة

شملت حركة تنقلات ضابط الشرطة 2023، التي اعتمدها وزير الداخلية أمس تجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة لمدة عام جديد، وظل الرجل يتنقل بين المناصب القيادية في وزارة الداخلية لما له من الكفاءة والعمل الجاد، منذ أن عمل في قطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، ونائبًا لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، ثم مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019، وتم تجديد الثقة فيه منذ 4 سنوات في ذات المنصب.

تصعيد الشاب في حركة تنقلات الشرطة2023

واعتمدت حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أمس، على عنصرين الكفاءة للقيادات وضخ دماء شابة في المراكز القيادية وفق سياسات الدولة في تصعيد الشباب.

اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة

ومن المعروف أن اللواء أشرف الجندي حظى بثقة كبيرة في عمله منذ أن كان نائبًا لمدير أمن القاهرة قبل سنوات، وبعدها تم ترقيته مديرًا لأمن الإسكندرية لمدة سنة وبعدها عاد إلى القاهرة ليشغل منصب مدير أمن القاهرة، وأثبت الرجل كفاءة عالية في منصبه.

حركة تنقلات ضباط الشرطة

كانت وزارة الداخلية أعلنت حركة ترقيات وتنقلات وزارة الداخلية لعام 2023، وشملت ترقية اللواء محمود أبو عمرة إلى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة، واللواء محمد عبد الله مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء هشام أبو النصر مديرًا لأمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.