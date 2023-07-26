استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2160 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26ـ7-2023، في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2160 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2469 جنيها في منتصف التعاملات اليومية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر دون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 2263 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2160 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1851 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1440 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 26ـ7-2023، استقرارا في محلات الصاغة، حيث سجل نحو 17280 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76773 جنيها.