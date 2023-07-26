أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. واستقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 26-7-20323، مع بداية التعاملات الصباحية بعد انخفاضها أمس، وجاء عيار 21 بـ2155 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 2463 جنيها للجرام الواحد، بعد فترة من التقلبات في سعر المعدن الأصفر، تزامنت مع موجة تراجعات كبيرة مؤخرا خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك بـ2463 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر الذهب عيار 21 عند نحو 2155 جنيهًا للجرام، وفق آخر سعر أمس، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 قيمة 1847 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و 240 جنيها، وفق آخر سعر له أمس.

وشهدت أسعار الذهب هبوطا كبيرا منذ بداية الشهر الحالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات، بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، داخل محلات الصاغة المصرية، مستقرة عند آخر سعر سجلته أمس، دون إضافة أسعار المصنعية وهامش الربح.