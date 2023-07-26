أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-7-2023 في مصر.. كم يبلغ سعر الجرام؟

تواصل أسعار الذهب تراجعها اليوم الأربعاء 26-7-2023، حيث تراجعت بنحو 10 جنيهات في الجرام، مقارنة مع الأسعار في التعاملات أمس، بعد أن تراجع جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2155 جنيها مقارنة بـ2165 في مستهل التعاملات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26-7-2023، نحو 2155 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26-7-2023 نحو 2463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 1847 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء نحو 2258 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 1437 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء قيمة 1231 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 17 ألفًا و240 جنيها.