تواصل أسعار سبائك الذهب اليوم داخل محلات الصاغة استقرارها منذ أمس، في ظل تراجع أسعار الذهب اليوم 15 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر سبيكة الذهب ال 50 جرامًا

وأعلنت شركة «BTC» أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، أسعار سبائك الذهب اليوم داخل محلات الصاغة حيث يبلغ سعر السبيكة 100 جرام عيار 24 اليوم 253213 جنيها، وسجل سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 اليوم الثلاثاء 12607 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 نحو 50663 جنيهًا، وسبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 داخل محلات الصاغة 78781 جنيها، كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12686 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 فبلغ 13678 جنيهًا، وسعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 تسجل 25372 جنيهًا.