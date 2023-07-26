 موكب مهيب على طول الكورنيش احتفالا بالعيد القومي الـ71 للإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71، والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك في موكب مهيب على طول الكورنيش من المنتزة وحتي رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وهنأ الشريف شعب الإسكندرية بالعيد القومي الـ71 لمحافظة الإسكندرية والتي تتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة. موضحا أن المحافظة دائما تحرص على إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيرا إلى أن الاحتفالات ستستمر علي مدار عدة أيام.

عربات الزهور

وأكد اللواء محمد الشريف أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

وشملت الفعاليات انطلاق مواكب عربات الزهور على طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا على الأطفال.

وتواجد المحافظ وسط المواطنين بعدة محطات على طول الكورنيش شملت شاطيء ذوي الهمم بالمندرة، ومنطقة بئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي.