«المهن الطبية»: احتساب قيمة الاشتراك بمشروع العلاج من تاريخ القيد

وافق مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية على مقترح احتساب الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم اعتباراً من تاريخ القيد بالنقابات، وليس من سنة التخرج.

ويضم الاتحاد نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين.

الاشتراك لأول مرة بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية

وجاء القرار بناء على مناقشة مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية مقترح احتساب الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم، اعتباراً من تاريخ القيد بالنقابات، وليس من سنة التخرج، وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة الشؤون القانونية بالاتحاد، والتي ذكرت أن آلية احتساب الفئة العمرية للاشتراك بمشروع العلاج تحتسب بناء على تاريخ التحاق العضو بنقابته، لأن عضوية الاتحاد هي عضوية تبعية لعـضوية النقابات المكونة للاتحاد، وفي ظل الطلبات المقدمة من الأعضاء والمقترح المقدم من الدكتور أبوبكر القاضي أمين الصندوق المساعد بالاتحاد، لذلك قرر المـجـلس الموافقة على أن يكون احتساب قيمة الاشتراك من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع العلاج

يذكر، أن الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع العلاج باتحاد المهن الطبية تشمل صورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من سداد اشتراك النقابة للعام الجاري «صورة إيصال - بیان خصم من الراتب»، وصورة حديثة لكل عضو، ويستثنى من ذلك الأطفال أقل من 3 سنوات، إضافة إلى إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها «صورة بطاقة الرقم القومي، عقد زواج، شهادة ميلاد».