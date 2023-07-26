ضبط كمية من المواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

تمكن رجال الشرطة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمحافظة دمياط من ضبط كمية من المواد المخدرة، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت دوائر مركزي شرطة دمياط وكفر البطيخ وقسمي شرطة دمياط الجديدة والسرو.

حملة أمنية في دمياط

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات، كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرامات.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيروين، 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.