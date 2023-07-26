ضبط شخص نصب على راغبي شراء موبايلات «أون لاين» في الزاوية الحمراء

ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد ورد بلاغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي حوله لإحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يدير صفحة إلكترونية بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، إذ يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وخاصةً راغبي شراء الهواتف المحمولة من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجني عليهم يقنعهم بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية يقوم باستخدامها وعدم الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.