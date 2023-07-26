ضبط كمية من مخدر الحشيش في حملة أمنية بالقاهرة

ضبطت حملة أمنية بوزارة الداخلية، كمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة بقصد الاتجار، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، يزاول نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت ,4001 كيلو جرام، ومبلغ مالي، ومطواة، وسيارة ملكه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه، والسيارة لتسهيل تحركاته، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.