«الداخلية»: ضبط 1831 مخالفة في قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الحملات في ضبط 1831 قضية في مجال مكافحة الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، و5976 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 372 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.