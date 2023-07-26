ضبط المتهمين بقتل شخص انتقاما لضرب شقيق أحدهما في سوهاج

تمكّن رجال الشرطة بسوهاج بالقبض على المتهمين بقتل أحد الأشخاص في منطقة البلينا، وتمّ اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد ورد بلاغ الى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز مصاب برش خرطوش بالجسم وتوفى متأثراً بإصابته.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المجني عليه قبل وفاته قرر أنه أثناء تواجده بأحد الأراضي الزراعية بدائرة المركز فوجئ بقيام أحد الأشخاص مجهول بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاهه، فأحدث إصابته الـمُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنَّهم شخصان مقيمان بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبحوزتهما بندقية خرطوش ودراجة نارية والمستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحدهما بسابقة قيام المجني عليه بالتعدي على شقيقه بالضرب -دون تحرير محضر بالواقعة- مما آثار حفيظته وعقد العزم على التعدي عليه انتقاماً منه، واتفق مع الثاني على توصيله بالدراجة النارية المضبوطة للأرض الزراعية ملك المجني عليه، وأطلق عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته تجاه المجني عليه، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب ، وبسؤال المتهم الثاني أيد ما سبق.