انطلاق منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات بالدقهلية

أعلنت الدكتور مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان لها عن انطلاق منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم، تحت شعار «دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية»، بإدارة شباب نبروه بالدقهلية.

إطلاق منافسات دوري الأندية الصغيرة بالدقهلية

وأشارت إلى أن الدوري، يأتي ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع المواطنين على ممارسة والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ومحافظة الدقهلية لتنظيم دوري الأندية الصغيرة.

تصفيات دوري الأندية الصغيرة بالدقهلية

وأوضحت أن التصفيات الخاصة بالدوري بدأت بالمباراة الأولى بين فريقي مركز شباب طنيح ومركز شباب نشا التي انتهت بفوز مركز شباب طنيح بضربات الجزاء الترجيحية، والمباراة الثانية بين فريقي مركز شباب طبنوها ومركز شباب الدورتين التي انتهت بفوز مركز شباب طبنوها بنتيجة 5/3.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أطلقت النسخة التاسعة لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية والشوارع تحت شعار «دوري الشوارع» في خماسي كرة القدم من مواليد 2006 إلى مواليد 2010.