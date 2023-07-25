فتح باب ترشيح العاملين بـ«رياضة الدقهلية» للدورات التدريبية لرفع كفاءتهم

أعلنت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيام إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية، بفتح باب الترشيح للعاملين بالشباب والرياضة بالدقهلية للدورات التدريبية في مختلف التخصصات بهدف رفع كفاءة العاملين.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظة الدقهلية، من أجل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، وملاحقة التطور التكنولوجي والعلمي، وتزويد الفرد بالمهارات والمعارف الحديثة، على أيدي نخبة من خبراء التدريب.

شروط الالتحاق بالدورات التدريبية

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إلى أنه يجب علي العاملين الالتزام ببعض التعليمات من أجل التقديم في الدورات التدريبية وجاءت كالآتي:

- الالتزام بالتعليمات الموجودة بالأوراق كاملة.

- لن يتم استقبال أي استمارة غير مستوفية الشروط.

- على السادة الموظفين العاملين بالإدارات الخارجية اعتماد استمارة الترشيح من الإدارة ويكون الاعتماد والختم بأعلى استمارة الترشيح، حتى يتم اعتمادها من المديرية بأسفل الاستمارة.

- يتم تسليم الاستمارات فور إنهاء الاعتمادات والأختام بإدارة الموارد البشرية بالمديرية.

مجالات التدريب المتاحة بالشباب والرياضة

وحددت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، التدريبات التي تستهدف رفع كفاءة العمال، ومن ضمنها الآتي:

- برنامج مهارات العرض والاتصال لإدارة الاشراقية

- برنامج مهارات إدارة الاجتماعات

- الأسلوب العلمي للتشخيص وحل المشكلات

- برنامج أخصائي شئون توظيف

- برنامج التطوير والتنمية الذاتية

- برنامج بناء وإدارة فرق العمل