«رياضة الدقهلية»: إجراء اختبارات ناشئي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة

كشفت الدكتور منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن قيام المديرية بإجراء اختبارات وانتقاء الناشئين في لعبة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة الدقهلية، والتي بدأت اليوم السبت من الساعة العاشرة صباحا.

اختيار أبطال المشروع القومي للمصارعة بالدقهلية

وأوضحت أنه جرى الاختبار والانتقاء وفقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية، في مختلف الألعاب الرياضية، ليكونوا النواة الأولى في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان أنه جرى اكتشاف وانتقاء أبطال للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة المصارعة، مواليد من 2011/01/01 إلى 2013/12/31، داخل قاعة المصارعة بمقر نادي دكرنس الرياضى التابع لإدارة شباب دكرنس، بمشاركة عدد 90 من الناشئين.

وأشارت إلى أنه جري عمل الاختبارات التالية وهي:

- الاختبار البدني عبارة عن اختبار مشي أو جري 400 م - عدو 30 م - جري ارتدادي - وثب طويل - كرة طبية 1 ك - بطن 30.

- الاختبار التخصصي المسافة الأفقية للكوبري - دفع الزميل.

- الاختبار النفسي اختبار شبكة التركيز - اختبار نشاط العمليات العصبية.