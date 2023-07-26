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«الشباب المصري» يكرّم 200 طفل من حفظة القرآن في الأقصر

كتب:

محمد أباظة
03:49 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
مجلس الشباب المصري

مجلس الشباب المصري

كرّم أعضاء مجلس الشباب المصري بالأقصر، مجموعة من الأطفال، ضمن حملة حفظة كتاب الله بجنوب الصعيد، في قرى «كيمان المطاعنة، اسطيح، طفنيس، الغريرة، الوبورات، الزنيقة، الشيخ احواد، اصفون» والعزب والنجوع المجاورة لهم.

وشهد الحفل، تكريم أكثر من 200 طفل من قرى الأقصر، فضلا عن تكريم محفظيهم، وكانت أعمار الأطفال المكرمين التي غالبيتهم من الفتيات تحت سن الثانية عشرة.

حضور الاحتفالية 

وجاءت احتفالية مجلس الشباب المصري بحضور المسؤولين في محافظة الأقصر من عمد ومشايخ وتنفيذيين ووكلاء الوزارات وأعضاء البرلمان ورؤساء وقيادات منظمات المجتمع المدني والاتحاد الإقليمي للجمعيات وقيادات النقابات العمالية والمهنية ومشايخ الأزهر الشريف وشيوخ العائلات وعدد من الإعلاميين، إذ شاركوا جميعا في تكريم الأطفال.

مجلس الشباب المصري

ونشر مجلس الشباب المصري عبر صفحته على فيس بوك: «إحساس عظيم وأنت شايف بيوت كاملة بتهتم بتحفيظ ولادها كتاب الله وتربيتهم على الخلق القويم، والمفاجأة إنّ أغلب اللي تم تكريمهم بنات وفتيات تحت سن الثانية عشرة وفيهم أصغر بكتير حفظوا وفهموا ووعيوا أهمية ومقدار اللي بيعملوه، وأسر اهتمت تربي ولادها على كتاب الله والدين القويم دون تطرف أو غلو».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.