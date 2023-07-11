مجلس الشباب المصري يعلن فتح الاشتراك ببرنامج «نحو قيادات نسائية فاعلة»

أعلن مجلس الشباب المصري، عن فتح باب التسجيل لراغبي الاشتراك من القيادات النسائية الفاعلة بمنظمات المجتمع المدني المصري في النسخة الرابعة عشر من برنامج «نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني»، وذلك ضمن الاتفاقية الثقافية المشتركة بين الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية، المصدق عليها من رئيس الجمهورية والبرلمان المصري، وفي إطار قرار وزارة الخارجية رقم 376 لسنة 2023.

برنامج «نحو قيادات نسائية فاعلة في المجتمع المدني»

ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، كما أن هذا البرنامج يستهدف العمل على تعزيز قدرات القيادات النسائية في منظمات المجتمع المدني المصري.

ويحتوي البرنامج على عدد من البرامج التدريبية المهمة، وهي:

- الإطار القانوني المنظم للعمل الاهلي في مصر

- وسائل الاتصال والتواصل وإدارة الفريق

- أساليب التأثير والتحفيز الإيجابي

- أساليب ومهارات القيادة

- إدارة المؤسسات والمشروعات والمبادرات

- التخطيط الاستراتيجي

- كتابة المشروعات

- وسائل التشبيك وإدارة الجهود المشتركة.

موعد انعقاد البرنامج

وأوضح مجلس الشباب المصري، أن تلك البرامج التدريبية تتم على يد نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، ومن المقرر أن يتم بدء البرنامج في يومي 25 و26 يوليو الجاري، وسوف يكون أحد أكبر الفنادق بالقاهرة، كما أن المشتركين في هذا التدريب يحصلون على شهادات معتمدة من بالمشاركة في البرنامج، بالإضافة لانضمام المتميزات خلال البرنامج لمجلس خريجي منتدى القيادات النسائية ويتحمل مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية كافة تكاليف البرنامج دون تحميل المشاركات بأية رسوم تحت أي مسمى.

وفي إطار ذلك يعلن مجلس الشباب المصري عن فتح باب التقديم لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في البرنامج من خلال ترشيح احد الكوادر النسائية من قيادات الصف الاول وصنع القرار بكل منظمة على أن يتم مليء الاستمارة المرفقة بكافة البيانات المطلوبة.