مئات السائحين يحلقون بسماء الأقصر على متن 20 رحلة بالون طائر

حلق 400 سائح من جنسيات مختلفة، اليوم الأربعاء، على متن 20 رحلة بالون طائر غرب الأقصر، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

وأوضح أن البالون الطائر بالأقصر يحلق يوميا من أمام معبد حتشبسوت، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا، وتهبط آخر الرحلات في تمام الساعة السابعة صباحا، قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

إقبال ملحوظ رغم ارتفاع درجات الحرارة

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه ما زال هناك إقبالا ملحوظا من السائحين للاستمتاع برحلات البالون الطائر، مؤكدا أن الموسم الصيفي يكون الإقبال فيه عادة ضعيفا، لكن هذا الموسم يشهد رواجا جيدا.

ارتفاع 3 آلاف قدم

وتابع: ر«حلة البالون الطائر من أمتع الرحلات السياحية التي يفضلها السائحين، فهي تمكنه من مشاهدة كل معالم المدينة من الأعلى على ارتفاع 3000 قدم، كما يشاهد المعالم الأثرية الموجودة في البر الغربي على ارتفاع منخفض وطيران هادئ لمدة 40 دقيقة من المتعة».

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.