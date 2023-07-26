محافظ كفر الشيخ يسلم 25 عقد تقنين أراض بـ 6 مراكز

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 25 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بمراكز الحامول والرياض وبلطيم، بيلا، دسوق، سيدي سالم، وسط فرحة وحالة رضى من الأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،في هذا الشأن.

تسليم عقود تمليك المنتفعين

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تسليم 25 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي جرى تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن، 935 عقدا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين

أسماء المنتفعين بعقود أملاك الدولة

وسلم محافظ كفر الشيخ، عقود التقنين لكل من عبد الغفار عبد العاطي محمد عبدالله، مركز الحامول، والطحاوي محمد أحمد الطحاوي، مركز الحامول، ويوسف البسيوني شاهين، مركز الرياض، وعاطف محمد فرحات حجازي مركز الرياض، ورضا السيد أحمد رمضان، مركز بلطيم، وغزال المنشاوي أبو المعاطى السيد، بلطيم، ورأفت جمال الدين عبد اللطيف عبد الله، بلطيم، على عبد الحي حسانين الكواتيحي، بمركز بلطيم، وكريمة عبد الونيس بسيونى، بلطيم، ومحمود محمد السيد الغبور، بلطيم، محمد حسن على محمد لويز بلطيم، والسيد فاروق محمد حطب، بلطيم.كما سلم محافظ كفر الشيخ عقود التقنين لكل من ناصر صابر محمد حسانين، بلطيم، وحسين علي محمد عبد الغنى الكواتيحي، بلطيم، ومحمد خضر حسن يوسف، بلطيم، ومحمد عبده مصطفى درويش، بلطيم، وجمال على محمد خضر بيلا، وأحمد عبد المنعم الششتاوى الشربيني، بيلا، وعلى محمود عبد الكريم عبدالملك، دسوق ، وأحلام محمد محمد سيد أحمد النجار، دسوق حلمي محمد السيد إبراهيم، دسوق.ورفعت محمد موسى زيادة، دسوق، وعصام عبد الكريم محمود محمد، دسوق، وكامليا مبروك محمد مصري، سيدي سالم، وخليل على محمد صلاح، سيدي سالم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.