تعرف على "جين ليم" رائدة علم السعادة

من هي "جين ليم"؟

جين ليم هي رائدة علم السعادة، ومؤلفة كتاب Beyond Happiness، الكتاب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها شريك مؤسس للشركة التي تحمل نفس الاسم و شركة Delivering Happiness.

تم اختيار ليم ضمن أفضل 50 متحدثاً رئيسياً في العالم ونجحت في قيادة شركتي Delivering Happiness and Beyond Happiness التي تم تصنيفها كواحدة من أسرع 5000 شركة نموًا في الولايات المتحدة لعام 2020 ضمن قائمة مجلةInc.. كما تشارك جين ليم بكتابتها المنتظمة في العديد من المجلات المتخصصة مثل Inc.، وForbes، وFast Company، وFortune، وEntrepreneur، ومجلة Success، حيث ساهمت في إلهام الكثيرين في جميع أنحاء العالم للعثور على المعنى الحقيقي لحياتهم، والسعادة، حتى في الأوقات الصعبة.

وتتميز شخصية "ليم" بالعفوية والمرح، وهو ما يظهر في أسلوبها في مناقشة القضايا والموضوعات التي تتناولها، كما أن لها قدرة على توصيل رسالتها بوضوح ودقة، وهو ما جعلها شخصية مؤثرة في مجال الأعمال والتنمية الشخصية.

ما هي رسالة جين ليم للعالم من خلال علم السعادة؟

تسعى جين ليم من خلال رسالتها للعالم إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من عيش حياة راضية من خلال خيارات العمل والحياة التي يتخذونها بشكل يومي، حيث تجاوب الكثير حول العالم مع رسالة جين البسيطة والعميقة في نفس الوقت، والتي تدعو فيها إلى العيش بصدق وبدون تصنع أو تكلف، وسعت إلى نشر رسالتها من خلال ابتكار أماكن للعمل تسودها أجواء مليئة بالسعادة والرضا وتهتم بالإنسان في المقام الأول، وذلك من خلال تطبيق علم السعادة وجعلها مستدامة.

كيف تعاونت جين ليم مع الشركات والحكومات حول العالم للمساهمة في تطبيق "علم السعادة"؟

تم اختيار ليم أيضاً كعضوة في مجلس السعادة العالمي للعمل والرفاهية، وعملت مع مئات الشركات، بما في ذلك الشركات التي تصدرت قائمة فورتشن 500 وهي قائمة سنوية تنشرها مجلة فورتشن وتُعنى بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث إجمالي الإيرادات، والشركات المدرجة في برنامج أفضل أماكن العمل (Best Places To Work)، بالإضافة لتطبيق علم السعادة للعديد من شركات متعددة الجنسيات مثل ستاربكس، وماكدونالدز، ولها إسهامات عديدة في منطقة الشرق الأوسط مع الكيانات الحكومية مثل حكومة دبي، بصفاتها مستشار وزير السعادة الإماراتي، وغيرها من الشركات في مصر. كانت شركة ماونتن فيو من أوائل الشركات في مصر التي سعت للاستفادة من خبرات ليم في تنفيذ استراتيجيتها بهدف نشر علم السعادة للموظفين في أماكن عملهم، ثم لعملائها في كل مشاريعهم، هذا بالإضافة إلى شركة أسترازينيكا، وشركة "سيسبان" في السعودية.

ما سبب زيارة جين ليم "لمصر"؟

تزور رائدة علم السعادة، جين ليم، مصر خلال الأسبوع الجاري، في زيارة تفقديه للأماكن والشركات التي تطبق علم السعادة، كما يتضمن جدول زيارتها عدد من المعالم السياحية بما في ذلك أهرامات الجيزة بصحبة العالم الكبير وخبير الآثار المصرية الدكتور/زاهي حواس.

وعلقت ليم على زيارتها لمصر قائلة: "أنا سعيدة لتواجدي في مصر خلال الفترة الحالية، حيث سأتمكن من زيارة الشركات والأماكن التي تطبق علم السعادة " كأحد أهم الأسس التي تعتمد عليها أعمالها، وأضافت: "إننا جميعًا سندرك السعادة التي نتطلع إليها إذا جعلناها أساسًا من أسس الحياة اليومية التي نعيشها"، ويذكر أن ليم قامت بزيارة مبنى "آسترازانيكا" الجديد المبني علي علم السعادة و The Lighthouse في ماونتن فيو رأس الحكمة.