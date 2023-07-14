«تنشيط السياحة»: نستهدف جذب 8 ملايين زائر لمصر في النصف الثاني من 2023

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، إن الحملة الترويجية لمصر بالدول العربية ستستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنها تستهدف تحقيق زيادة بمقدار20% في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية بنهاية عام 2023، وذلك مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن ذروة قدوم السياح العرب لمصر تكون خلال فصل الصيف.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري

وأضاف «القاضي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت زيادة من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر، موضحًا أن ألمانيا كانت أكثر دول العالم إرسالًا للسياح لمصر خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2023، والحركة الوافدة لمصر من الصين خلال تلك الشهور شهدت زيادة بنسبة 300% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

نستهدف جذب 8 ملايين سائح خلال النصف الثاني من عام 2023

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة تستهدف وصول أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى نحو 8 ملايين سائح، وذلك ليصل إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري إلى نحو 15 مليونا، مشيرا إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجاري بلغ نحو 7 ملايين و50 ألفا.