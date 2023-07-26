رئيس حزب الجيل: نثق في استمرارية الحوار الوطني بكفاءة وحياد

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن حزبه سيشارك في جلسات مناقشات لجان المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ستنعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الحزب أعد أوراقا في كل القضايا التي ستناقشها اللجان بواسطة قيادات الحزب المتخصصة.

حزب الجيل يتقدم برؤيته في قضايا الحوار الوطني

وأوضح «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتولى بنفسه عرض رؤية الجيل في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، بينما يعرض ممثلو الحزب باقي الرؤى في قانون النقابات والعمل الأهلي، والدين العام والعدالة الاجتماعية، ومشكلات ما بعد الطلاق في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، كما سيقدم حزب الجيل أيضا رؤيته لقضية الصناعات الثقافية في لجنة الثقافة.

الجيل: نثق في استمرارية دون خطوط حمراء

وعبر رئيس حزب الجيل، عن ثقته في استمرارية إدارة الحوار بالحيادية والكفاءة، وعدم وضع خطوط حمراء، مشيرًا إلى أن خط سير الحوار منذ انطلاق جلساته النقاشية يؤكد أنه حوار غير مسبوق، وأن مخرجاته ستعالج كل قضايا الوطن والمواطن.

ولفت الشهابي إلى أن الروح الإيجابية والتفاهم والتسامح بين أطراف الحوار الوطني سبب في نجاح جلساته ومناقشاته، كما لفت إلى أن المتناقشين قدموا رؤاهم بموضوعية متسلحين بالعلم والموضوعية والمعلومات الدقيقة، وقال إن الانسجام والتوافق كان يظلل ويحيط تلك المناقشات الرصينة.