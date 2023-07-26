عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسات التخصصية تخلق مساحات مشتركة في النقاش

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اللجان المتخصصة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، من قبل مجموعة متخصصة من الخبراء والمقررين هدفت إلى صياغة وكتابة المخرجات والنتائج التي تسفر عنها اللجان العامة، وسعى كافة الحضور في الجلسة المتخصصة إلى الوصول إلى أفضل مكاسب من النقاشات العامة التي جرت في الملفين.

أهداف اللجان المتخصصة

وأكد «الكشكي» خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الجلسة التخصصية التي تمت شهدت توافقات وتفاهمات ومساحات مشتركة في النقاش، وهذه اللجان مهمتها الوصول إلى الصياغة النهائية للنقاشات العامة ورفعها لمجلس الأمناء ومجلس الأمناء بدوره يتولى مسؤولية رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الجلسات النقاشية في الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجلسات النقاشية سوف تستأنف من الأسبوع المقبل بداية من الأحد 30 يوليو وحتى الخميس 3 أغسطس، وتستمر النقاشات لاستكمال العديد من القضايا التي لم تناقش بعد، أو استكمال باقي اللجان التي تندرج تحت المحاور الثلاث، وذلك سوف يكون بالتوازي مع الجلسات المتخصصة، وهناك اتجاه أن يكون أسبوع للجلسات العامة، وأسبوع للجلسات المتخصصة.